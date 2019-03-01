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أمن القاهرة يضبط شخصين عقب قيامهما بسرقة حقيبة من إحدى السيدات بمصر الجديدة

الجمعة، 01 مارس 2019 01:43 م
أمن القاهرة يضبط شخصين عقب قيامهما بسرقة حقيبة من إحدى السيدات بمصر الجديدة سرقة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال المباحث بقسم شرطة مصر الجديدة ، من القبض على  شخصين عقب قيامهما بسرقة حقيبة من إحدى السيدات بشارع المرغنى و أخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمنطقة شارع الميرغنى مع شارع الأهرام بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة من ضبط كلا من "سيد.م."- 60 سنة - عاطل ، ومسجل خطر، ومحمد.خ، 29 سنة، عامل ، ومقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية- سبق إتهامه فى3قضايا آخرهم باب الشعرية "سرقة متجر"اثناء إستقلالهما دراجة نارية ملك وقيادة الأول "، وبحوزتهما حقيبة يد حريمى بداخلها (مبلغ مالى, مجموعه من المفاتيح).

و بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حوزتهما إعترفا بسرقتها من "شيرين.م"، 19 سنة ، ومقيمة بالجيزة بأسلوب "الخطف "مستقلين الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما حال سيرها بدائرة القسم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 


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