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أكاديمية البحث العلمى تطلق شهر العلوم المصرى فى مؤتمر صحفى غدا

الجمعة، 01 مارس 2019 03:00 ص
أكاديمية البحث العلمى تطلق شهر العلوم المصرى فى مؤتمر صحفى غدا د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى
وائل ربيعى
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تعقد أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، صباح غد السبت، مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق شهر العلوم المصرى والذى يُعقد للعام السادس على التوالى فى مارس من كل عام ابتداءًا من عام 2014، كفرصة لجعل العلم فى متناول الجميع، والذى تنظمه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

 

وأعلنت الأكاديمية أن الفعالية تأتى بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة ما بين مؤسسات حكومية، وجامعات خاصة، وجامعات حكومية، ومكتبات عامة، ومؤسسات مجتمع مدنى ورواد أعمال بالإضافة إلى المبادرات الشبابية والطلابية فى كل محافظات مصرللعمل تحت مظلة واحدة، بالإضافة إلى إقامة مهرجان العلوم المصرى "سايفست مصر" ومهرجان القاهرة للعلوم سويًا كفكرة إبداعية تم وضعها من خلال تضافر جهود أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى التعريف بأهمية وقيمة العلوم وتطبيقاته فى حياتنا اليومية.

 

كما سيتم انعقاد التصفيات النصف نهائية لمسابقة مختبر الشهرة 2019 ظهر غد، بمسرح السلام وهذه المسابقة هى تعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمجلس الثقافى البريطانى.

 

وبلغ عدد المتسابقين المقبولين والذين قاموا بتجارب الأداء 350 متسابق من أصل 1663 متسابق من 26 محافظة وذلك فى إطار النظام الجديد الذى تنتهجه المسابقة من خلال المنصة الالكترونية للوصول لكافة المحافظات بدلا من إقصار إقامتها على خمس محافظات فقط كما فى الأعوام السابقة، ويحظى الفائزين الأول والثانى برعاية كاملة للسفر إلى المملكة المتحدة ليمثلا مصر فى المسابقة الدولية بمهرجان شلتنهام للعلوم فى المملكة المتحدة فى شهر يونيو 2019.

 

 


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