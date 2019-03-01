أرقام هامة ارتبطت بـ"العائدون من ليبيا" بعد أحكام السجن المؤبد.. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، كلمة النهاية فى إعادة محاكمة المتهمين بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا"، وتوجد مجموعة من الأرقام مرتبطة بالقضية منها:

1 ـ الرقم "14"، ويشير لعدد المتهمين فى القضية.

2 ـ الرقم "30"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة والتى نظرت الدعوى برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

3 ـ الرقم "7"، ويشير لعدد الجلسات التى عقدتها المحكمة فى الدعوى.

4 ـ الرقم "2"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المؤبد فى الدعوى، وهما أحمد إمام محمد، ومحمود عيد أحمد

5 ـ الرقم "3"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 سنة وهم مصطفى عبد الوهاب، وأنور وجدى، وأحمد كامل محمد.

6 ـ الرقم "7" مكرر، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن 3 سنوات.

7 ـ الرقم "1" ويشير للمتهم الصادر بحقه حكما بالسجن 5 سنوات.

وكان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.