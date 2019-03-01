video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 02:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أرقام هامة ارتبطت بـ"العائدون من ليبيا" بعد أحكام السجن المؤبد.. تعرف عليها

الجمعة، 01 مارس 2019 01:32 ص
أرقام هامة ارتبطت بـ"العائدون من ليبيا" بعد أحكام السجن المؤبد.. تعرف عليها المتهمون فى قضية العائدون من ليبيا - صورة أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، كلمة النهاية فى إعادة محاكمة المتهمين بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا"، وتوجد مجموعة من الأرقام مرتبطة بالقضية منها:

 

1 ـ الرقم "14"، ويشير لعدد المتهمين فى القضية.

2 ـ الرقم "30"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة والتى نظرت الدعوى برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

3 ـ الرقم "7"، ويشير لعدد الجلسات التى عقدتها المحكمة فى الدعوى.

4 ـ الرقم "2"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المؤبد فى الدعوى،  وهما أحمد إمام محمد، ومحمود عيد أحمد

5 ـ الرقم "3"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 سنة وهم مصطفى عبد الوهاب، وأنور وجدى، وأحمد كامل محمد.

6 ـ الرقم "7" مكرر، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن 3 سنوات.

7 ـ الرقم "1" ويشير للمتهم الصادر بحقه حكما بالسجن 5 سنوات.

 

وكان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

 

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كل ما تريد معرفته عن تنظيم "العائدون من ليبيا" بعد أحكام المؤبد والمشدد

ننشر أسماء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد بتنظيم "العائدون من ليبيا"

العائدون من ليبيا

داعش

اخبار الحوادث

جنايات القاهرة




لا تفوتك
التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة

التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة

رئيس هيئة السكة الحديد للنواب: "المنظومة بقالها 40 عاما فى مصيبة"

رئيس هيئة السكة الحديد للنواب: "المنظومة بقالها 40 عاما فى مصيبة"

اعرف ليدى جاجا قالت إيه عن رومانسيتها الأوفر مع برادلى كوبر؟ .. فيديو وصور

اعرف ليدى جاجا قالت إيه عن رومانسيتها الأوفر مع برادلى كوبر؟ .. فيديو وصور

"فيديو" 4 سعداء و 4 تعساء فى الأهلى خلال فبراير.. اقرأ التفاصيل

"فيديو" 4 سعداء و 4 تعساء فى الأهلى خلال فبراير.. اقرأ التفاصيل

بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى

بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى

خلال أيام..الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأكبر برلمان بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

خلال أيام..الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأكبر برلمان بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة