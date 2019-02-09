وكيل تعليم شمال سيناء: غدا انتظام الدراسة بالكامل وحملة فحص طبى لطلبة الثانوى

شمال سيناء ـ محمد حسين

أكدت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن أجهزة التابلت المخصصة لمدارس شمال سيناء وصلت بالكامل لديوان المديرية، وفى انتظار أمر من وزارة التربية والتعليم بتوزيعها على الطلبة ، ومتوقع خلال هذا الأسبوع الانتهاء من التوزيع.

وأضافت "مرتجى" فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع:"، على هامش تفقدها سير الدراسة بمدرسة "العريش الاعدادية بنات" بوسط مدينة العريش فى أول أيام الدراسة اليوم، والدراسة بمدارس إدارتى" الحسنة" و"نخل" فى وسط سيناء انتظمت هذا اليوم ، وقامت أتوبيسات خصصتها المحافظة بنقل المعلمين من العريش وصولا للمدارس بمختلف القرى فى وسط سيناء ومدينتي الحسنة ونخل.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إلى أن عددا آخر من الأتوبيسات، مقرر أن يبدأ من الغد نقل المعلمين لمدارس الشيخ زويد ورفح بشكل منتظم وبتنسيق مشترك مع كافة الجهات المعنية لانتظام الدراسة .

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم ، أن مدارس شمال سيناء ستبدأ فيها الدراسة بشكل منتظم وكلى ابتداء من غد الأحد، بكلمة بمناسبة عيد الشرطة وتخصيص وقت من الحصة الأولى للتعريف بدور الشرطة، إضافة لانطلاق حملة الفحص ضمن المبادرة الرئاسية عن فيروس سى 100 مليون صحة للطلبة فى مراحل الثانوية العامة والتعليم الفنى فى الإدارات التعليمية بكافة مراكز المحافظة.

وأكدت مرتجى، أنه لاصحة لشائعة أن مدارس شمال سيناء لن تعمل خلال النصف الثانى من العام الدراسى، وقالت إن الساعات الماضية شهدت اتصالات لها مع كافة المسئولين بوزارة التربية والتعليم لنفى الشائعة ومتابعة محافظ شمال سيناء لهذا الأمر، وأهالى المحافظة لم يستسلموا للشائعة، وكان الرد عليها اليوم بأن شهدت المدارس كثافة حضور وانتظام فاق المتوقع.

وطالبت الأهالى بعدم الالتفات للشائعات، وقالت مدارسنا تعمل بانتظام، وتم توفير معلمين وعلى أولياء الأمور مشاركة كل إدارة مدرسية فى العملية التعليمية بحث ابنائهم على الأنتظام خصوصا المرحلة الثانوية ومتابعتهم والتواصل الدائم.

وأشارت إلى أن بداية النصف الثانى من العام الدراسى بمدارس شمال سيناء، هو استكمال لما سبق خلال النصف الدراسى الأول حيث، التزام كل مدرسة بحضور الطلبة، واتخاذ الاجراءات القانوينة ضد كل حالات الغياب، فضلا عن اهتمام كل مدرسة بممارسة الانشطة وتنفيذ مبادرات توضح تميز وقدرة الطلبة فى كل المجالات العلمية والثقافية والرياضية.