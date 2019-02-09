video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 10:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم شمال سيناء: غدا انتظام الدراسة بالكامل وحملة فحص طبى لطلبة الثانوى

السبت، 09 فبراير 2019 10:00 ص
وكيل تعليم شمال سيناء: غدا انتظام الدراسة بالكامل وحملة فحص طبى لطلبة الثانوى المهندسة ليلى مرتجى وكيل تعليم شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين
إضافة تعليق

أكدت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن أجهزة التابلت المخصصة لمدارس شمال سيناء وصلت بالكامل لديوان المديرية، وفى انتظار أمر من وزارة التربية والتعليم بتوزيعها على الطلبة ، ومتوقع خلال هذا الأسبوع الانتهاء من التوزيع.

وأضافت "مرتجى" فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع:"، على هامش تفقدها سير الدراسة بمدرسة "العريش الاعدادية بنات" بوسط مدينة العريش فى أول أيام الدراسة اليوم، والدراسة بمدارس إدارتى" الحسنة" و"نخل" فى وسط سيناء انتظمت هذا اليوم ، وقامت أتوبيسات خصصتها المحافظة بنقل المعلمين من العريش وصولا للمدارس بمختلف القرى فى وسط سيناء ومدينتي الحسنة ونخل.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إلى أن عددا آخر من الأتوبيسات، مقرر أن يبدأ من الغد نقل المعلمين لمدارس الشيخ زويد ورفح بشكل منتظم وبتنسيق مشترك مع كافة الجهات المعنية لانتظام الدراسة .

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم ، أن مدارس شمال سيناء ستبدأ فيها الدراسة بشكل منتظم وكلى ابتداء من غد الأحد، بكلمة بمناسبة عيد الشرطة وتخصيص وقت من الحصة الأولى للتعريف بدور الشرطة، إضافة لانطلاق حملة الفحص ضمن المبادرة الرئاسية عن فيروس سى 100 مليون صحة للطلبة فى مراحل الثانوية العامة والتعليم الفنى فى الإدارات التعليمية بكافة مراكز المحافظة.

وأكدت مرتجى، أنه لاصحة لشائعة أن مدارس شمال سيناء لن تعمل خلال النصف الثانى من العام الدراسى، وقالت إن الساعات الماضية شهدت اتصالات لها مع كافة المسئولين بوزارة التربية والتعليم لنفى الشائعة ومتابعة محافظ شمال سيناء لهذا الأمر، وأهالى المحافظة لم يستسلموا للشائعة، وكان الرد عليها اليوم بأن شهدت المدارس كثافة حضور وانتظام فاق المتوقع.

وطالبت الأهالى بعدم الالتفات للشائعات، وقالت مدارسنا تعمل بانتظام، وتم توفير معلمين وعلى أولياء الأمور مشاركة كل إدارة مدرسية فى العملية التعليمية بحث ابنائهم على الأنتظام خصوصا المرحلة الثانوية ومتابعتهم والتواصل الدائم.

وأشارت إلى أن بداية النصف الثانى من العام الدراسى بمدارس شمال سيناء، هو استكمال لما سبق خلال النصف الدراسى الأول حيث، التزام كل مدرسة بحضور الطلبة، واتخاذ الاجراءات القانوينة ضد كل حالات الغياب، فضلا عن اهتمام كل مدرسة بممارسة الانشطة وتنفيذ مبادرات توضح تميز وقدرة الطلبة فى كل المجالات العلمية والثقافية والرياضية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تعليم شمال سيناء": إطلاق مبادرة الاستفادة من مخلفات الأوراق

فيديو وصور.. تعليم شمال سيناء تنظم معرض للطلبة المبتكرين

تعليم شمال سيناء

التابلت

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

العريش

سيناء




لا تفوتك
الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أسرة الطفلة جانو.. ووالدتها:"نعم الأب"

الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أسرة الطفلة جانو.. ووالدتها:"نعم الأب"

التعليم: 130 ألف شخص تقدموا لوظائف مسابقة المعلمين المؤقتة حتى الآن

التعليم: 130 ألف شخص تقدموا لوظائف مسابقة المعلمين المؤقتة حتى الآن

البترول: توصيل الغاز إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنعا خلال 2019/2018

البترول: توصيل الغاز إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنعا خلال 2019/2018

الأهلي يرد علي إدعاء عمل حكم مواجهة الحدود بأكاديمية النادي بـ3 أسانيد

الأهلي يرد علي إدعاء عمل حكم مواجهة الحدود بأكاديمية النادي بـ3 أسانيد

حبس شيما الحاج و منى فاروق 4 أيام لاتهامهما فى واقعة الفيديو الإباحى

حبس شيما الحاج و منى فاروق 4 أيام لاتهامهما فى واقعة الفيديو الإباحى

اعتراضا على البريكسيت.. أكاديمية بريطانية تلقى محاضرة عارية بجامعة كامبريدج

اعتراضا على البريكسيت.. أكاديمية بريطانية تلقى محاضرة عارية بجامعة كامبريدج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة