وزراء مياه مصر و السودان وإثيوبيا يبحثون اليوم آلية استئناف مفاوضات سد النهضة

كتبت أسماء نصار

تشرف القارة الأفريقية برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فى دورته الثانية والثلاثين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى سيتسلم رئاسة الاتحاد غدا الأحد .

ومن المقرر أن يشهد اليوم السبت، على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقى لقاء الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بنظرائه فى كل من دولتى السودان وإثيوبيا، لبحث آلية استئناف المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، وكذا أعمال اللجنة الفنية الوطنية واللجنة العلمية المستقلة بكل من مصر والسودان وإثيوبيا.

يأتى ذلك من منطلق حرص مصر على استمرار التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث للوصول إلى أفضل الحلول الفنية فى ضوء اتفاق إعلان المبادئ الموقع من رؤساء الدول الثلاث فى مارس 2015 مع التأكيد على حقوق مصر المائية فى مياه النيل وتحقيق التنمية فى دول الحوض دون الحاق اضرار بدول المصب مصر والسودان.

أكد عبد العاطى ان ذلك يأتى اتساقا مع ما تحمله مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقى من رؤي تنموية فى كافة المجالات المتعلقة بتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية والمائية وتنمية البنية التحتية بدول القارة ودول حوض النيل، واستشراق مستبقل واعد للأجيال القادمة بدول القارة السمراء .