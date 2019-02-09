ميناء دمياط يستقبل 11 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة و بذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه وصول رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 67978 بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 17505 طنا وغادر الميناء 32 سيارة نقل محملة بـ 1591 طن قمح.

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 1882 طن ملح و 1447 طن فوسفات و 2600 طن رمل.