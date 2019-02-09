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مقتل 3 جنود بهجوم لبوكو حرام على قاعدة عسكرية فى نيجيريا

السبت، 09 فبراير 2019 07:23 م
مقتل 3 جنود بهجوم لبوكو حرام على قاعدة عسكرية فى نيجيريا تنظيم بوكو حرام الإرهابى
نيجيريا - أ ش أ
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قُتل 3 جنود إثر هجوم نفذه مقاتلون من جماعة بوكو حرام على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما أفادت مصادر أمنية السبت.

واستهدف الهجوم قاعدة في قرية نغووم، على بعد 14 كلم شمال مايدوجوري، عاصمة ولاية بورنو.

وأفاد قائد ميليشيا في مايدوجوري أن "الإرهابيين أحرقوا كذلك منزلين وسيارة تابعة لعناصرنا في القرية".

ولم يتضح بعد أي الفصيلين التابعين لبوكو حرام يقف وراء الهجوم.

وتبنى تنظيم داعش "ولاية غرب إفريقيا" معظم الهجمات التي استهدفت الجيش في بورنو وولاية يوبي المجاورة منذ منتصف العام 2018 أو اتهم بتنفيذها.


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