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"لو أنت مريض بالإدمان عندنا العلاج بالمجان".. ماراثون رياضى للتضامن بالدقهلية

السبت، 09 فبراير 2019 04:03 م
"لو أنت مريض بالإدمان عندنا العلاج بالمجان".. ماراثون رياضى للتضامن بالدقهلية ماراثون رياضى بالدقهلية تحت شعار " لو انت مريض بالإدمان عندنا العلاج بالمجان"
كتب مدحت وهبة
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أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، ماراثون رياضى بمحافطة الدقهلية تحت عنوان "لو أنت مريض بالإدمان عندنا العلاج بالمجان" لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات فى إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات"، وشارك فى الماراثون الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، والعديد من شباب وحدة المتطوعين لدى الصندوق، وذلك تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.
 
 
يستهدف الماراثون  إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"، وكذلك دور الأسر في الإكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج  مجانا وفى سرية تامة من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 22 مركزا علاجيا حتى الآن، منهم فرع الخط الساخن بالمنصورة، حيث تم إطلاق الماراثون من أمام مبنى ديوان عام المحافظة وحتى مبنى الاستاد الرياضى.
 
 
ووزع المتطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مطبوعات على الشباب تتضمن المطبوعات  تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطى، مثل"المخدرات تعمل على تنشيط الذاكره وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض"، ولاقى الماراثون قبولا كبيرا من جانب المواطنين والشباب، حيث تفاعل الشباب ورددوا هتافات "أنت أقوى من المخدرات.. لو أنت مريض بالإدمان عندنا العلاج بالمجان من خلال الخط الساخن "16023".. من غير دخان هنعيش فى أمان.. لا للإدمان عايزين نعيش فى أمان "
 
 

يأتى ذلك فى إطار البرامج الوقائية التى ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى التابع لوزيرة  التضامن الاجتماعى فى محافظة  الدقهلية، حيث تم تنفيذ برنامج  "اختار حياتك"  فى 200 مدرسة لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات بالمحافظة على مدار العام الماضى، وكذلك تنظيم ندوات اليوم الواحد واستهدفت توعية اكثرمن 2000 شابا بأضرار الادمان بالاضافة الى  تنظيم دورات تدريبية لإعداد  كوادر لعدد 150 شابا، كما قامت الوزيرة غادة والى  العام الماضى بافتتاح مركز لعلاج الإدمان تابع للخط الساخن بكلية الطب جامعة المنصورة والذى تم إنشاؤه  بالتعاون بين صندوق مكافحة الادمان وجامعة المنصورة واستفاد من خدماته العلاجية ما يقرب من 4 الآف مريض منذ افتتاح المركز فى ابريل الماضى وحتى نهاية 2018 .

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