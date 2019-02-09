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فيديو وصور.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بإثيوبيا لقيادة الاتحاد الأفريقى

السبت، 09 فبراير 2019 05:08 م
فيديو وصور.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بإثيوبيا لقيادة الاتحاد الأفريقى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى
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الجالي
 
 
 
ينشر "اليوم السابع"، فيديو يرصد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية إلي العاصمة الإثيوبية، اليوم السبت، ليترأس الإتحاد الإفريقى فى دورته رقم 32 للقمة بأديس أبابا.
 
فيما أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، في مطار أديس أبابا، فور وصوله إلي العاصمة.
 
وتنطلق أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقى غدا الأحد، ووفقا لتقاليد الاتحاد الأفريقى تعقد جلسة مغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية يستعرض خلالها الرئيس الذي تنتهى مدة رئاسته للاتحاد وهو الرئيس الرواندى بول كاجامى، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسى.
 
ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال الدورة الـ32 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي يومي 10 و11 فبراير 2019، والتي ستعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار "عام اللاجئين والنازحين داخليًا.. نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا".
 
وتعمل مصر خلال خطة طموحة لدفع جهود التنمية في القارة الأفريقية وإيجاد حلول وتحركات عملية على أرض الواقع من خلال خبرة مصر في مجالات كثيرة كالتنمية والرعاية الصحية للقضاء على الأمراض المنتشرة في القارة الأفريقية.
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى (1)
 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (2)
 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (3)
 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (4)
 
 

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