صور.. مصرع 6 أشخاص فى انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة بتشيلى

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

تسببت الأمطار الغزيرة فى انهيارات أرضية، و كذلك أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضان مجرى مائى وتدفق الطمى على الطرق الرئيسية.

وأظهرت صورا بثتها وكالة رويترز للأنباء المجرى المائى الذى تسببت فيه الأمطار الغزيرة و الإنهيار الأرضى وانقلاب سيارات وتدمير فى البنى التحتية.

ولقى ستة أشخاص مصرعهم، وشُرد 155 آخرون جراء الفيضانات التى تسببت بها الأمطار الغزيرة شمال تشيلي.

وذكر المكتب التشيلى للطوارئ أن الأمطار دمرت 99 منزلًا وتضرر 142 منزلًا آخرًا بشكل كبير، وتشريد 155 شخصًا، تم إيواء 144 منهم، مبينًا أن فيضانات الأنهار تسببت فى قطع الطرق وعزل بعض البلدات شمال البلاد.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية التشيلية استمرار هطول الأمطار شمال تشيلى إلى يوم الأحد مع احتمال تسجيل عواصف رعدية، وكانت جهات أريكا وتاراباكا وأنتوفاغاستا وكالاما، تعرضت هذا الأسبوع لأمطار غزيرة، تسببت فى فيضانات وسيول.



الأمطار الغزيرة فى تشيلى (1)



الأمطار الغزيرة فى تشيلى (2)



الأمطار الغزيرة فى تشيلى (3)



الأمطار الغزيرة فى تشيلى (4)



الأمطار الغزيرة فى تشيلى



الأمطار الغزيرة فى تشيلى



الأمطار الغزيرة فى تشيلى



الأمطار الغزيرة فى تشيلى