صور.. إحباط محاولة تهريب 464 كاميرا مراقبة للبلاد بميناء غرب بورسعيد البحرى

كتب ـ محمود عبد الراضى

أحبطت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس محاولة تهريب 464 كاميرا مراقبة للبلاد محظور استيرادها من الخارج بميناء غرب بورسعيد البحري.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال تشديد الإجراءات الأمنية على الموانى والمنافذ المختلفة، والعمل على ضبط جرائم التهريب ومرتكبيها والقائمين عليها.

وتمكنت إدارة شرطة موانى بورسعيد من ضبط (184 كاميرا على شكل مصباح كهربائى مزودة بمايك لتسجيل الصوت ، وكارت ذاكرة ، 280 كاميرا على شكل جهاز استشعار حرائق مزودة بمايك لتسجيل الصوت، وكارت ذاكرة) داخل حاوية واردة إلى ميناء غرب بورسعيد قادمة من إحدى الدول الأجنبية لصالح أحد مكاتب الاستيراد ملك " سامح.ع.م –غير واردة بالمستندات ، وأصناف محظور استيرادها.

وبسؤال "محمد.م.ع – مستخلص جمركى أكد صحة الواقعة ، ونفى علمه بما تحويه الرسالة من أصناف ممنوعة ومحظورة، فوجه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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