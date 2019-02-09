رئيس الوزراء يتفقد فرع الأكاديمية العربية والجامعة الأهلية بالعلمين الجديدة

-3 كليات بجامعة العلمين الأهلية.. و4 كليات بالأكاديمية سيتم تشغيلها سبتمبر المقبل

40 %نسبة تنفيذ الهيكل الخرسانى بالمدينة التراثية..وتشغيل مجمع السينمات الصيف المقبل

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته اليوم لمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والجامعة الأهلية، اللذين يتم تنفيذهما بالمدينة، كما تفقد الموقف التنفيذى للمدينة التراثية.

وأوضح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه سيتم تشغيل 3 كليات بجامعة العلمين الأهلية، وهى (القانون الدولى – الدراسات العليا – السياحة والفنادق) فى المرحلة الأولى للعام الدراسى المقبل، وتضم الجامعة (13 كلية – 4 مبان سكنية – مبنى للإدارة – المكتبة)، بينما سيتم تشغيل 4 كليات هندسية بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فى العام الدراسى المقبل، وبلغت نسبة التنفيذ 80 % من الهيكل الخرسانى، وتبلغ مساحة الفرع 62 فداناً، ويضم 12 كلية، و34 مبنى (مبانى الكليات – مبانى الإقامة – المبنى الرئيسى – مركز الإبداع – المكتبة – الكافيتريات).

وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتطوير وتنمية المدن، إلى أن نسبة تنفيذ الهيكل الخرسانى بمبانى المدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، بلغت حوالى 40 %، ومن المقرر تشغيلها فى صيف عام 2020، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات، ومن المقرر البدء فى تشغيله صيف 2019 – المعارض – حديقة الأطفال – مركز تنمية المهارات – مبنى رئاسة المدينة – الحى الاستثمارى).