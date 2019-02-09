حجز استشكال 6 متهمين بأحداث بولاق أبو العلا للحكم بجلسة 13 فبراير

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره ، اليوم السبت، حجز استشكال 6 متهمين على حكم حبسهم بالسجن المشدد 15 عاما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث بولاق ابو العلا"، لجلسة 13 فبراير للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت زكى محمود وعمرو سعيد قنديل بسكرتارية حمدى الشناوى.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.