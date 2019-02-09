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تعليم البحيرة: توزيع 30 ألف تابلت على الطلاب فى 100 مدرسة

السبت، 09 فبراير 2019 02:38 م
تعليم البحيرة: توزيع 30 ألف تابلت على الطلاب فى 100 مدرسة وزير التعليم طارق شوقى
البحيرة - ناصر جودة
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أكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة تكثيف الجهود لتنفيذ المنظومة الإلكترونية الجديدة بالمدارس، وتوزيع أجهزة التابلت على الطلاب بالتزامن مع بدء الفصل الدراسى الثانى، معلنا الانتهاء من كافة التجهيزات الفنية وخدمات الانترنت بالمدارس المشاركة فى المنظومة الجديدة وعددها 100 مدرسة على مستوى المحافظة.

وكشف وكيل وزارة التعليم بالبحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " عن تسلم حوالى 30 ألف جهاز تابلت من الوزارة لتسليمها الى الإدارات التعليمية تمهيدا لتوزيعها على طلاب الصف الاول الثانوى بداية من يوم الخميس المقبل، مشيرا إلى أنه تم تنظيم دورات تدريبية بوزارة التربية والتعليم  للقائمين على المنظومة الجديدة بمدارس البحيرة لمساعدة الطلاب وتدريبهم فنيا، من أجل إنجاح المشروع الجديد.


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