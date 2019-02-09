video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 01:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

برلمان اليونان يوافق على بروتوكول يسمح لمقدونيا بالانضمام لحلف الأطلسي

السبت، 09 فبراير 2019 12:00 ص
برلمان اليونان يوافق على بروتوكول يسمح لمقدونيا بالانضمام لحلف الأطلسي رئيس وزراء اليونان
أثينا (رويترز)
إضافة تعليق

 أقر البرلمان اليوناني أمس  الجمعة اتفاقا وقعه حلف شمال الأطلسي مع مقدونيا يقضي بقبول الجمهورية اليوغوسلافية السابقة في الحلف بعد اتفاق مع اليونان أنهى نزاعا استمر 27 عاما بشأن اسم هذا البلد.

 

ووقعت دول الحلف الاتفاق مع مقدونيا هذا الأسبوع بعد أيام من إقرار البرلمان اليوناني اتفاقا بين أثينا وسكوبي غير اسم مقدونيا إلى مقدونيا الشمالية.

 

وأمام معارضة داخلية قوية من اليونانيين الذين انتابهم القلق من أن البلد المجاور المنتمي لمنطقة البلقان يستأثر بالتراث اليوناني، سعت حكومة رئيس الوزراء اليوناني اليساري اليكسيس تسيبراس إلى تغيير الاسم عبر البرلمان في 25 يناير.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

البرلمان اليونانى

اليونان

حلف الشمال الاطلسى

مقدونيا




لا تفوتك
خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة