انطلاق جزئى للتيرم الثانى من الدراسة بــ138 مدرسة فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج انطلاقا جزئيا للتيرم الثانى لاستكمال العام الدراسى بعد توقف لمدة أسبوعين بسبب إجازة نصف العام وعقب الانتهاء من أعمال الامتحانات للنقل والشهادة الإعدادية بكل الإدارات، والبالغ عددها 11 إدارة تعليمية هى "طما وطهطا وجهية والمراغة وساقلته وسوهاج وأخميم والمنشأة وجرجا والبلينا ودار السلام"، داخل 138 مدرسة ابتدائى إعدادى ثانوى بنظام الفترتين، بينما ينطلق العام الدراسى بكامل طاقته الأحد بكل المدارس على مستوى المحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج جاهزية 2749 مدرسة لاستقبال الطلاب بمختلف المراحل التعليمية رياض الاطفال والابتدائى والاعدادى والثانوى العام والفنى.

يذكر أن عدد العاملين بكل الإدارات التعليمة على مستوى المحافظة وصل إلى حوالى 100 ألف موظف بمختلف تخصصاتهم وتوصيفاتهم الوظيفية وأن عدد فصول رياض الأطفال على مستوى المحافظة بلغ 1785 فصلا داخل 627 مدرسة ابتدائى بإجمالى 66 ألفا 672 طفلا.

وفيما يتعلق بالمرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة، فقد بلغت جملة المدارس بها 1350 مدرسة وعدد الفصول الموجودة داخل تلك الفصول 12 ألفا 846 فصلا، وعدد الطلاب الموجودين بتلك المرحلة 591 ألفا 964 تلميذا وتلميذة.

وأما التعليم الإعدادى والمعنى فقد بلغت جملة المدارس بتلك المرحلة 570 مدرسة بإجمالى 4491 فصلا دراسيا وبلغت جملة الطلاب بالمرحلة عام ومهنى 237 ألفا 993 طالبا وطالبة، وأما التعليم الثانوى العام بلغ عدد المدارس 96 مدرسة بإجمالى 2416 فصلا، وبلغ عدد طلاب تلك المرحلة مقسمين على المدارس 57 ألفا 510 طلاب وطالبات.

وتستكمل المنظومة التعليمة استعداداتها بالتعليم الفنى، حيث بلغت جملة المدارس تجارى صناعى زراعى 106 مدارس وعدد الفصول 3006 فصول وعدد الطلاب بكل أنواعه 120 ألفا 519 طالبا وطالبة، وبهذا تكون جملة أعداد الطلاب الذين سوف يبدأ بهم العام الدراسى لجديد 2018/2019 بمختلف المراحل التعليمية مليون 746 ألفا 58 طالبا وتلميذا على مستوى المحافظة بالكامل.