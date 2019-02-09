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التصريح بدفن جثة عامل توفى إثر احتجازه بأسانسير بشبر ا الخيمة

السبت، 09 فبراير 2019 05:39 م
التصريح بدفن جثة عامل توفى إثر احتجازه بأسانسير بشبر ا الخيمة أسانسير - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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أمر المستشار أحمد البلتاجى رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، التصريح بدفن جثة عامل صيانة لقى مصرعه إثر احتجازه بين أسانسير وحائط خلال صعودة مصنع يعمل به، كما قررت النيابة العامة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، باحتجاز شخص داخل أسانسير مصنع للملابس الجاهزة بشبرا الخيمة، على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية المنطقة الجنوبية بالقليوبية، وتم الدفع بسيارة إنقاذ وسيارة إسعاف وتبين وفاة المدعو "وائل أحمد" 42 سنة عامل صيانة كهرباء بالمصنع، إثر احتجازه بين الأسانسير والحائط تحرر محضر بالواقعة.


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