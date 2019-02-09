video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 05:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الأموال العامة بالدقهلية تضبط 3 موظفين بالإدارة الهندسية بطلخا بتهم فساد

السبت، 09 فبراير 2019 04:06 م
الأموال العامة بالدقهلية تضبط 3 موظفين بالإدارة الهندسية بطلخا بتهم فساد متهم - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية، القبض على 3 من موظفى المحليات لتورطهم فى وقائع فساد وإضرار بالمال العام بعد أن رصدت تواطؤ بعض مسؤولى الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا مع بعض المواطنين، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالدقهلية، أكدتها التحريات السرية باستغلال 3 موظفين موقعهم الوظيفى بمجلس مركز ومدينة طلخا فى تمكين عدد من المواطنين بالبناء المخالف.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط المتحرى عنهم وهم ( م. ص. ط  51 سنة)، فنى شئون هندسية بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا، و ( ر. ا. ا 50 سنة)، مراجع عام بالإدارة الهندسية بذات المجلس سابقا وحاليا بحى شرق المنصورة و أ أ 51 سنة، مراجع بالإدارة الهندسية بذات المجلس.

وبالفحص تبين تواطؤهم مع كل من محمد. ا. ا الصادر له رخصة ببناء بدروم وأرضى و11 طابقا علويا وخدمات وعدم قيام المتحرى عنهما الأول والثانى باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال مخالفة لشروط الترخيص بمخالفة الرسومات الهندسية والخروج على خط التنظيم وإصدار خطابات توصيل المرافق وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن بناء وتعلية الطابق الثانى عشر علوى بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام قانون.

كما تبين تواطؤ المسؤلين مع عبدالجليل. ف، صادر له رخصة ببناء بدروم وأرضى و11 طابقا علويا وخدمات وعدم قيام المتحرى عنهما الأول والثالث باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال مخالفة لشروط الترخيص بمخالفة الرسومات الهندسية والخروج على خط التنظيم وإصدار خطابات توصيل المرافق بالمخالفة لأحكام القانون البناء.

وتبين أن تلك المخالفات أدت إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلا عن تعرض حياة المواطنين للخطر.

وجرى التحفظ على المستندات المؤيدة للوقائع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعتين وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تشكيل لجنة بمعرفة النيابة العامة من الجهات المعنية لتحديد قيمة الغرامات المستحقة للدولة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأموال العامة تضبط تشكيلا عصابيا لتزوير المحررات الرسمية

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

أخبار الحوادث

مباحث الأموال العامة فساد المحليات




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة