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الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي

السبت، 09 فبراير 2019 04:45 م
الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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هنأ الأزهر الشريف: شيخًا وعلماء وطلابًا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في دورته الثانية والثلاثين.
 
وأكد الأزهر أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تأتي في وقت تخطو فيه القارة الإفريقية خطوات طموحة نحو الوحدة والتنمية الشاملة؛ كي تتبوأ مكانتها اللائقة بين قارات العالم المتقدمة، بما تمتلكه من موارد بشرية وطبيعية هائلة، وما تزخر به من تنوع حضاري وثقافي بالغ الثراء، منوها بما تمثله رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي من نجاح كبير للدبلوماسية المصرية، وانعكاس لريادتها الإفريقية، ودورها المحوري، عربيا وإقليميًّا ودوليًّا.
 
وأكد الأزهر الشريف على استمراره في دعم التحركات المصرية في قارة إفريقيا، من خلال مبعوثيه المنتشرين في مختلف دولها، وقوافله الدعوية والإغاثية والطبية التي تجوب العديد من بلدانها، وجهوده في تدريب الأئمة الأفارقة على التصدي للأفكار المتطرفة وتزويدهم بالمنهج الأزهري الوسطي، فضلا عن آلاف الطلاب الأفارقة الذين يدرسون بمختلف مراحل التعليم الأزهري، ويعدون سفراء لمصر وللأزهر الشريف.
 
 

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