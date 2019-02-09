أندريه زكى: نسعى لمجتمع متين ومتماسك عبر وحدة الكنائس

سارة علام

وجه القس الدكتور أندريه زكى رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر، الشكر، للقس رفعت فتحى، لنهاية فترة توليه قيادة مجلس كنائس مصر، وهنأ الأب بولس جرس لتوليه رئاسة المجلس.



وأشار "زكى" خلال كلمته باحتفالية مجلس كنائس مصر بمناسبة مرور ٦ سنوات على تأسيسه والتى تقام بالكلية الإكليريكية الكاثوليكية بالمعادى قائلا: "نحن نسعى فى كنسيتنا إلى مجتمع وكنيسة تتمتع بالصلابة قادرة أن تؤسس على المتانة والمرونة"، مؤكدا أنه لكى نتمتع بمجتمع يتصف بهذه السمات يجب توافر مبدأ الشفافية.



وأضاف: المسيح علمنا الإيمان بقوة الأفراد داخل المجتمعات، مؤكدا على مبدأ التكامل والمساواة بين أفراد الكنيسة.



وأوضح "زكي" أن مجتمعاتنا تفتقد سمات مسيحية كثيرة وذلك لأن بعضنا يفصل بين العقيدة والسلوك مضيفا أن مجلس كنائس مصر لديه رؤية للسعى إلى مجتمع الصلابة والمرونة.