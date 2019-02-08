هالة زايد: مظلة التأمين الصحى الجديد تشمل كافة المصريين مع علاج غير القادرين

كتب وليد عبد السلام

وزيرة الصحة توجه بتشكيل 10 لجان لاختبار 7500 متقدم للعمل فى "المنظومة الجديدة"

هالة زايد: الانتهاء من تدريب 896 فرد من مختلف الفئات على "برامج الاعتماد والجودة وطب الأسرة

وزيرة الصحة: "أجر مميز" للأطقم الطبية العاملة في "التأمين الشامل"

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن التنسيق مستمر بين "الصحة"، وهيئة الرعاية الصحية، إحدى الهيئات الثلاثة لإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، لتنفيذ مرحلة انتقالية لتطبيق "المنظومة" فى محافظة بورسعيد، وهى أول المحافظات التى سيطبق بها "التأمين الشامل".

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة ملتزمة بتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية في "التأمين الشامل"، لافتة إلى أنها مظلة التأمين الصحي الجديد ستشمل كافة المصريين، مع التزام الدولة بعلاج غير القادرين.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزيرة وجهت بعقد إجتماع للجنة تحديد حزمة الخدمات الصحية بالتأمين الصحي الجديد، حيث اجتمعت اللجنة مساء أمس، بحضور الدكتور أحمد محيى، مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي، والدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة والمشرف على مشروع التأمين الصحي الجديد، والدكتور خالد النوري، رئيس هيئة "الرعاية الصحية"، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس "الهيئة"، والدكتور حسن الإسناوى، وكيل مديرية الشئون الصحية لشئون الطب العلاجي في محافظة بورسعيد، ونقيب أطباء بورسعيد، لمتابعة استعدادات إطلاق "التأمين الشامل" في "المحافظة"، بالإضافة إلى تحديد وتوزيع الخدمات الطبية التى سوف تقدم فى المنشآت الطبية.

وأضاف أن وزيرة الصحة وجهت كافة الجهات العاملة على التجهيز لـ"التأمين الشامل"، بسرعة الإنتهاء في أسرع وقت، ووفقاً للجدول الزمني المخصص للتجهيزات المختلفة.

من جانبه، كشف الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة والمشرف على مشروع التأمين الصحي الجديد، أنه تم الانتهاء من تجهيزات 21 وحدة صحية ستعمل في "التأمين الشامل" في بورسعيد، كما تم الإنتهاء من تدريب 896 متدرب من مختلف التخصصات العاملة في المنظومات، وذلك على "الجودة والاعتماد"، وطب الأسرة وبرامج طبية تخصصية، كما تم الانتهاء من ربط 8 آلاف أسرة بعدد 40 ألف مواطن بوحدتى صحة "الكويت"، و"عمر بن الخطاب" ، كما تم فتح حوالي 1800 ملف طب اسرة بعد اجراء الفحص الطبي الشامل وجاري استكمال الكشف على كافة الاسر في نطاق الربط مجانا.

وأشار" السبكي" إلى أن الوزيرة وجهت بتشكيل 10 لجان لاختبار المتقدمين لشغل الوظائف التي تم الإعلان عنها مسبقاً ضمن مشروع "التأمين الشامل"، موضحاً أن 7 آلاف و500 فرد تقدموا للانضمام في "المنظومة"، حيث من المنتظر ظهور نتيجة من وقع عليهم الاختيار للعمل في محافظات المرحلة الأولى من "التأمين"، والتعاقد معهم خلال شهر مارس المقبل.

وأكد "السبكى"، على أن العاملين في المنظومة الجديدة، سيكون لهم منظومة أجور مميزة، مشيرا إلى ان وزيرة الصحة كانت قد عرضت في شهر يناير الماضي، على دولة رئيس الوزراء، ووزير المالية منظومة الأجور المقرر تطبيقها وذلك تمهيدا لاعتمادها.

وأوضح ، أن هناك عدة امتيازات ستحصل عليها الفرق الطبية التى ستعمل بـ"التأمين الشامل"، بخلاف "الأجر المميز"، مثل دورات وبعثات تدريبية داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى دراسات عليا لهم.

وأكد ان وزيرة الصحة قد وجهت لجنة حزم الخدمات بمراعاة أن تفوق حزمة الخدمات الطبية المقدمة في "التأمين الشامل"، الخدمات الصحية التي تقدم في التأمين الصحي الحالي، والعلاج على نفقة الدولة، مع التزام الدولة بعلاج غير القادرين.

ولفت "السبكي"، إلى أنه تم تقسيم المنشآت الطبية التي ستقدم للمواطنين الي وحدات ومراكز تقدم الخدمات الصحية من المستوى الأول وخدمات طب الاسرة وتم تقسيم المستشفيات إلى عامة و تخصصية نوعية، تقدم الخدمة الثانوية، ومستشفيات إحالة ذات خدمة ثلاثية ، مثل مستشفى الرمد، والتي ستقدم جراحات العيون، والمياه البيضاء، وزرع القرنية، ومستشفى النصر التخصصي للأطفال، والتي ستقدم الجراحات التخصصية للأطفال، والخدمات التشخيصية للكبار، كما أنها مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية لعلاج وتشخيص الأورام .

وأشار إلى أن الوزيرة قد وجهت بأن تضم "المنظومة الجديدة"، أول مركز متخصص للعلاج الطبيعي، والذى سيقدم خدمة العلاج التأهيلى لما بعد العمليات، و يضم أحدث الأجهزة الطبية وفقا للمعايير الدولية.