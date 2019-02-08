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صور.. أهالى قرية زاوية رزين بالمنوفية يشكون من مياه الشرب

الجمعة، 08 فبراير 2019 01:00 ص
صور.. أهالى قرية زاوية رزين بالمنوفية يشكون من مياه الشرب مشكلة المياه بقرية رزين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
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تسود حالة من الاستياء بين أهالى قرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، بسبب سوء حالة مياه الشرب، ما تسبب فى إصابات العشرات من أهالى القرية بالأمراض.

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ويقول أحمد خالد عبد الغفار محام ومن أهالى قرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أننا نواجه يوميًا الموت بالبطيء وذلك لسوء حالة مياه الشرب بالقرية، بأكملها حيث أصبح حلم الحصول على كوب مياه نظيف من مياه الشرب حلم كبير يراود قريتنا.

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وتابع أحمد جاد محمد من أهالى قرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن مشكلة مياه الشرب بالقرية تسببت فى إصابة العشرات من الأهالى بمرض الفشل الكلوى والكبد، ولو وجود محطة تحلية بالقرية لتضاعفت تلك الحالات الى مئات الحالات سنويًا، حيث إن سعر الجركن فيها 3 جنيهات وكل منزل لا يكفى على الأقل سوى 4 جراكن مياه يوميًا.

وأرسل الأهالى العديد من الشكاوى إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمنوف ومقر الشركة الرئيسية بمدينة شبين الكوم، ولكن دون جدوى نهائيا.

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ومن جانبه أكد المهندس طارق الوراقى رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، أننا تلقينا شكوى من القرية وعلى الفور توجهنا إلى القرية، وفحصنا المياه ولم نجد أي شوائب.

وأضاف رئيس مدينة منوف بمحافظة المنوفية، أنه جارٍ إنشاء محطة بحارى بقرية الحامول وسوف تغطى جميع قرى المركز بأكملها وسوف يتم الانتهاء منها فى خلال العام الحالى، مشيرًا إلى أن تلك المحطة سوف تساعد على حل مشكلة مياه الشرب بجميع قرى المركز.


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