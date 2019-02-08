شعبة البويات تناقش مشاكل الغش التجارى للدهانات فى اجتماعها الأسبوع المقبل

كتبت – منى ضياء

تعقد شعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية، اجتماعا لمجلس إدارة الشعبة السبت الموافق 12 فبراير الجارى، برئاسة عبد حلمى، وبحضور كل من محمد المنشاوى رئيس شعبة الآلات والمعدات وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، والدكتور محسن الشاذلى عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بالغرفة.

ويناقش الاجتماع، سبل التعاون بين شعبة الآلات والمعدات، وشعبة البويات، ومشاكل الغش التجارى وأثرها على قطاع صناعة البويات والأحبار والراتنجات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات بشأن المواصفات القياسية الخاصة بقطاع صناعة البويات وما تم بشأن مواصفة البويات الأسمنتية مع لجنة مراجعة ومناقشة المواصفات القياسية، ومناقشة المقترح الخاص بتبنى الشعبة تدريب العمالة فيم يخص الدهان بالدهانات الأسمنتية.

وكانت شعبة البويات عقدت اجتماعا قبل أسبوعين، استجابة لتوجيهات الرئيس السيسى بطلاء واجهات المنازل المنشأة بالطوب الأحمر، بالألوان التى تحددها المحافظات حفاظا على الوجه الحضارى للبلاد.

وأعلنت الشعبة فى اجتماعها ان الدهانات الأسمنية هى الأفضل بالنسبة لطلاء الواجهات، وأعلنت توفير عبوات مخصصة لهذا الغرض بتخفيض 10% عن الأسعار المتداولة فى السوق عليها شعار "مصر جميلة" منعا لدخول بويات مغشوشة وتشويه سمعة الشركات الرسمية العاملة بالسوق، كما تم الاتفاق على تحديد مواصفة للدهانات الأسمنتية المستخدمة فى الطلاء.