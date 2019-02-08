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"تعليم القليوبية": نحتاج التعاقد مع 1700 معلمًا.. وتسهيل إجراءات تلقى الأوراق

الجمعة، 08 فبراير 2019 11:56 ص
"تعليم القليوبية": نحتاج التعاقد مع 1700 معلمًا.. وتسهيل إجراءات تلقى الأوراق طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، عن حاجتها إلى التعاقد مع 1700 معلما وفقا للقرار الذي أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تم تقسيمهم 550 فني، و650 رياض أطفال، و500 تعليم أساسي في تخصصات التربية الرياضية والموسيقى واللغة الألمانية والتربية الفنية والمكتبات، في حين غابت تخصصات المواد الاساسية.
 
وأكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم التنبيه على اللجان التي تم تشكيها بكل إدارة تعليمية على سرعة تلقي المستندات الخاصة بالمتقدمين، بعد التقديم على موقع وزارة التربية والتعليم المعلن، حيث يتبع المتقدم كافة الخطوات، ويتم بعدها التقدم بالمستندات اللازمة كل في الإدارة التابع لها.
 
وأوضح "عجلان"، أنه يشترط في المتقدم للتعاقد على الوظائف أن يكون حاصلا على مؤهل تربوي مناسب أو مؤهلا عاليا مناسبا، بالإضافة إلى دبلوم تربوي للوظيفة المتقدم إليها، وأن يكون من غير شاغلي الوظائف الحكومية تعيين أو تعاقد، وألا يكون المتقدم قريبًا لأي من شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالمديرية والإدارة التعليمية حتى درجة القرابة الثانية نبسًا أو مصاهرة.
 
كما تضمنت الشروط، أن يكون المتقدم محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون من المقيمين في نطاق الإدارة التعليمية المتقدم لشغل الوظيفة بها مدة سنة على الأقل سابقة لتاريخ الإعلان، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.
 
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