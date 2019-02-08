"القوى العاملة" تعلن توفير 16 فرصة عمل فى مجال التشييد والبناء بإيطاليا

كتب محمود راغب

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، فى توفير 16 فرصة عمل بإحدى الشركات التي تعمل فى مجال التشييد والبناء للمصريين المقيمين فعلا بدولة إيطاليا.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، مشيرا إلي أن هذه الفرص للباحثين عن عمل من المصريين، وتمثلت في 5 فنيين مبيض معماري" كرتون جسو" ، و3 عمال مساعد فني ، و6 نقاشين ، ويمكن لمن يرغب التواصل مع المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بميلانو على الميل : egyptlabourcouncil@gmail.com.