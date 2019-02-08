الطب البيطرى بالدقهلية: تحصين 69.4 ألف رأس ماشية ولم تظهر أمراض

الدقهلية شريف الديب

قال الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية إنه بلغت حصيلة حملات تحصين الثروه الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمحافظة الدقهلية والتى بدأت يوم 2 فبراير الجارى 69499 تحصينا فى نطاق المحافظة.

واضاف فى بيان أنه لاتوجد حالات اشتباه بمرض الحمى القلاعية وحمى الوادى التصدع اليوم، وأن المديرية تقوم بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.

وأكد المنجى أن الحملة القوميه للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ستستمر على مدى شهر كامل، وأن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا، وأن الدولة تعمل على زيادة الانتاج الحيوانى بما يؤدى لخفض أسعار اللحوم ومنتجات الالبان والتى يعانى المواطنين من ارتفاعها.

وكذلك أكد محافظ الدقهلية على ضرورة توعية المربين وتجار الماشية بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتى تمثل فى حالة انتشارها إهدار لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها .