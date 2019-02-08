video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 فبراير 2019 10:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الطب البيطرى بالدقهلية: تحصين 69.4 ألف رأس ماشية ولم تظهر أمراض

الجمعة، 08 فبراير 2019 09:45 م
الطب البيطرى بالدقهلية: تحصين 69.4 ألف رأس ماشية ولم تظهر أمراض تحصين - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

قال الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية إنه بلغت حصيلة حملات تحصين الثروه الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمحافظة الدقهلية والتى بدأت يوم 2 فبراير الجارى 69499 تحصينا فى نطاق المحافظة.

واضاف فى بيان أنه لاتوجد حالات اشتباه بمرض الحمى القلاعية وحمى الوادى التصدع اليوم، وأن المديرية تقوم بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.

 وأكد المنجى أن الحملة القوميه للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ستستمر على مدى شهر كامل، وأن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا، وأن الدولة تعمل على زيادة الانتاج الحيوانى بما يؤدى لخفض أسعار اللحوم ومنتجات الالبان والتى يعانى المواطنين من ارتفاعها.

وكذلك أكد محافظ الدقهلية على ضرورة توعية المربين وتجار الماشية بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتى تمثل فى حالة انتشارها إهدار لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الزراعة": تحصين 600 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية خلال 5 أيام

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

الحمى القلاعية

الطب البيطرى




لا تفوتك
خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة