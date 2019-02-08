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البيئة تشارك المجتمع المدنى فى إقامة أول معرض بيئى متنقل

الجمعة، 08 فبراير 2019 08:33 م
البيئة تشارك المجتمع المدنى فى إقامة أول معرض بيئى متنقل معرض بيئى متنقل
كتبت آية دعبس
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شاركت وزارة البيئة اليوم الجمعة فى فعاليات أول معرض بيئى متنقل بمركز الوعى البيئى بالمعصرة، والذى تنظمه الجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية (عين البيئة) وبالتعاون مع وحدة الجمعيات الأهلية بوزارة البيئة وبمشاركة العديد من منظمات المجتمع المدنى و يستمر هذا المعرض على مدار يومين، ويعد أول معرض بيئى يطوف أحياء العاصمة والمحافظات بواقع حى كل شهر.

 

وأكدت المهندسة سماح صالح رئيسة وحدة التنمية المستدامة أن المعرض يهدف إلى التعريف بأهداف الأجندة الدولية للتنمية المستدامة 2030 وبشكل خاص رؤية مصر 2030 وكيفية تحقيقها، والتعريف بتوصيات مؤتمر التنوع البيولوجى وكيفية العمل على تنفيذها وتحقيقها، ومشكلة التغيرات المناخية وكيفية التصدى لها.

 

وأضافت المهندسة سماح صالح أن هذا المعرض يساهم فى إعداد أجيال جديدة قادرة على مواجهة المشاكل البيئية وإيجاد الحلول العملية والتكيف معها كما يهدف إلى تدريب الشباب ومساعدتهم على إنشاء وإدارة المشروعات البيئية، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وكذلك نشر أساليب مستحدثة ومبتكرة للتعامل مع المخلفات ونشر الرقعة الخضراء و فكرة زراعة الأسطح بمنتجات مدرة للربح للحد من تلوث الهواء. ومن المقرر خلال المعرض أن يتم تنفيذ عدة أنشطة منها إقامة معرض للمنتجات البيئية ومنتجات إعادة التدوير ومنتجات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الحيوى والمنتجات الزراعية ومستلزماتها وغيرها من المنتجات ذات الصلة، وأيضا تنفيذ ورش عمل تدريبية نظرية وعملية للشباب على كافة الأنشطة البيئية من أجل تشجيع الاستثمار الأخضر وفتح فرص لنمو الاقتصاد الأخضر.

 

كما يتضمن المعرض إقامة فعاليات مبادرة الطفل الأخضر لتثقيف الطفل بيئياً وتحفيزه على حماية البيئة، وإقامة ندوات تعريفية وتوعوية بالأنشطة البيئية المختلفة.

 

ويتم خلال المعرض تسليط الضوء على العديد من النماذج البيئية التطبيقية المختلفة منها نماذج تطبيقات الطاقة الشمسية والبيوجاز والزراعة بدون تربة باستخدام المحاليل المغذية (الهيدروبونيك) والزراعة بدون تربة بإستخدام الأسماك (الكوابونيك) وأيضا نماذج لتطبيقات زراعة الأسطح وإعادة إستخدام المخلفات الصلبة ونماذج للسماد العضوى ومنتجات من إعادة التدوير وغيرها من النماذج البيئية التطبيقية التى من شأنها تسهيل وصول المعلومة والمساعدة فى تطبيقها.

 
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