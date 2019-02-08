البرلمان يهنئ الرئيس السيسى بتوليه رئاسة الاتحاد الإفريقى

كتب نور على

أعرب الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب، عن تهنئته للشعب المصري بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئاسة الاتحاد الأفريقي، والمقرر أن يتسلمها صباح الأحد القادم.

وكشف الدكتور عبد العال ، عن ثقة مجلس النواب في نجاح الرئيس في الارتقاء بمستويات التنمية والاستقرار والأمن على المستوى الأفريقي خلال مدة توليه رئاسة الاتحاد من خلال مجموعة من المبادرات والسياسات والبرامج، متوقعاً إزدهار حركة التجارة والاستثمار بين مصر والدول الأفريقية.

وأضاف المجلس في بيان له اليوم، أن الجهود المخلصة التي تبذلها القيادة السياسية ، أعادت الدفء والزخم للعلاقات مع دول القارة الأفريقية، كما يجب أن تكون، وعززت هذه الجهود التعاون مع جميع الدول الأفريقية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسوف تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الانسان الأفريقي ورفع مستويات المعيشة.

وأكد المجلس ، على دعمه لجميع الجهود التي تبذلها القيادة السياسية ، بهدف تحسين العمل الأفريقي المشترك والتكامل بما يحقق مصلحة الشعوب في القارة وترسيخ الجذور الأفريقية لمصر وتنمية علاقاتها المتميزة مع جميع الدول الأفريقية متمنياً لمصر التوفيق والسداد.