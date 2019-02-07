نيكى يهبط وسوفت بنك يصعد للحد الأقصى بفضل إعادة شراء أسهم

رويترز

أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة اليوم الخميس بفعل مخاوف من تباطؤ نمو أرباح الشركات، لكن مجموعة سوفت بنك خففت بواعث القلق حيث قفزت أسهمها بعد أن أعلنت الشركة ذات الثقل على المؤشر الرئيسى عن إعادة شراء أسهم وأرباح للربح الثالث تفوق التوقعات.

وكانت أسهم سوبارو كورب أيضا فى دائرة الضوء، لترتفع 6% على الرغم من خفض شركة صناعة السيارات توقعاتها لأرباح التشغيل السنوية فى الوقت الذى تواجه فيه مشكلات إنتاجية بسبب عيب فى أحد المكونات.

وانخفضت أسهم سوبارو 34% العام الماضى.

وتراجع المؤشر نيكى القياسى 0.6% ليغلق عند 20751.28 نقطة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8% إلى 1569.03 نقطة مع انخفاض جميع القطاعات الفرعية الثلاثة والثلاثين على المؤشر.

وتعرضت أسهم شركات التصدير لعمليات بيع، مع انخفاض سهم باناسونيك 3.1% وتراجع سهم تويوتا موتور 1.9% وهبوط سهم سوزوكى موتور 2.8%.

فى المقابل، أغلق سهم سوفت بنك مرتفعا 17.73% عند الحد الأقصى اليومى البالغ 9962 ينا وهو مستوى لم يسجله منذ منتصف أكتوبر بعد أن كشف الرئيس التنفيذى للمجموعة ماسايوشى سون عن إعادة شراء أسهم بقيمة 5.5 مليار دولار لدعم سعر سهم المجموعة الذى يرى أنه مقدر بأقل من قيمته الحقيقية.

وساهمت أسهم سوفت بنك فى إضافة 165 نقطة إلى نيكى.

وارتفع سهم مازدا موتور 6.4% مخالفا الاتجاه العام للسوق، بعد أن توقعت شركة صناعة السيارات أرباحا تشغيلية للعام بأكمله عند 80 مليار ين، ارتفاعا من التوقعات السابقة البالغة 70 مليار ين.