كلينتون: قرار ترامب الانسحاب من معاهدة الصواريخ "هدية" لبوتين

كتب محمد جمال - وكالات الأنباء

انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلارى كلينتون، قرار واشنطن الانسحاب من معاهدة تدمير الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، واصفة القرار بأنه "هدية"، للرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

بوتين يرد على ترامب ويعلق العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقالت كلينتون في تصريح أثناء مشاركتها في فعالية بجامعة "جورج تاون": "أعتقد أن ذلك هدية لبوتين"، مشيرة إلى أنه كان بالإمكان إيجاد طرق أخرى دبلوماسية.

وأوضحت أن الخروج من أي معاهدة مع روسيا دون محادثات "يزيد من عدم القدرة على التنبؤ" بما يمكن أن يحدث في المنطقة.

وتأتي انتقادات كلينتون بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي انسحاب بلاده من معاهدة تدمير الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، التى وقعتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى سنة 1987.

وردا على هذه الخطوة أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق موسكو التزامها بمعاهدة تدمير الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ردا على انسحاب واشنطن منها، مؤكدا أن روسيا ستباشر في تطوير صاروخ فرط صوتي أرضي متوسط المدى.