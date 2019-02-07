قناة Ltc تطعن أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار وقف البث

كتب أحمد عبد الهادى

أقامت سميرة الدغيدى رئيس مجلس إدارة قناة Ltc دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث القناة.

واختصمت الدعوى رقم 26480 لسنة 73 قضائية، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته.

وقالت الدعوى، إن القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخالف للمواد 70 و71 من الدستور المصرى.

وقال المجلس، في بيان له، إنه نظرا لما قامت به قناة LTC الفضائية من خروقات تسيء للإعلام وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر يمثل إهانة لمهنة الإعلام والاستهتار بالقوانين والدستور وإهانة للمشاهدين ومخالفتها للمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فقد صدرت ضد القناة عدة قرارات وكان منها:

وقف برنامج (المشاغبة) لمدة أسبوعين بسبب تجاوز مهني وتحويل مقدمة البرنامج إلى نقابة الإعلاميين للتحقيق.

إحالة مقدمي ومعدي برامج (صح النوم، كلام في الكورة) وكذلك مدير القناة للتحقيق نظرا لما ورد منهم من تجاوزات ومخالفات في هذه البرامج.