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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم تمثال يشتبه فى أثريته بسوهاج بقصد الاتجار

الخميس، 07 فبراير 2019 07:57 ص
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم تمثال يشتبه فى أثريته بسوهاج بقصد الاتجار حبس - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج برئاسة الرائد أحمد عبدالرؤف رئيس مباحث المركز من إلقاء القبض على 3 أشخاص بحوزتهم تمثال من الحجر أثناء قيامهم بعرضه للبيع.
 
كان اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال، قد تلقى بلاغا من العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام 3 أشخاص بعرض تمثال أثرى للبيع.
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال، وقاده الرائد أحمد عبدالرؤف رئيس مباحث المركز، والرائد محمد عبدالسلام معاون مباحث المركز، وتم ضبط عبد "العزيز م ح ا"  و"سامي ح د غ" و"مؤمن ح ر س" أثناء استقلالهم سيارة بالطريق الزراعى الغربى ببندر طما وبحوزتهم تمثال من الحجر طوله 80 سم يشتبه فى أثريته وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.
 
وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين، أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وتكليف لجنة ثلاثية من تفتيش آثار طهطا بالحضور لسرايا النيابة وفحص التمثال المشار إليه .
 
 

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