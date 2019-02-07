ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث المنوفية من ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بشبين الكوم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم برئاسة الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم والنقباء أحمد عبد القوى وعمر شلبى معاونى المباحث من ضبط كل من "أحمد.ج" 18 عاما و"عطية.م" 22 عاما عاطل وسبق اتهامه فى عدة قضايا أخرى، ومقيمين بقرية أم سالم بمركز بركة السبع فى المنوفية بتكوين تشيكل عصابى فيما بينهما تخصص فى سرقة الدرجات النارية.

تم ضبط المتهمين وبحوزتهما سلاح نارى وقصافة حديدية لاستخدامها فى مزاولة نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب العديد من وقائع سرقات الدراجات النارية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.