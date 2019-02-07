س و ج.. التعليم يجيب عن تساؤلات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة





أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أسئلة كثيرة تتعلق بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين لسد العجز فى التخصصات المطلوبة فى كثير من المدارس.

- ما المقصود بوظائف التعليم المؤقتة؟

هي وظائف كما تبدو تمامًا من اسمها "مؤقتة"، أى محددة بوقت معين للإيفاء باحتياجات ما لمدد محددة مسبقًا.

- لماذا تلجأ الوزارة لهذه الوظائف المؤقتة في مجال المعلمين؟

لسد العجز الموجود في بعض المدارس في عدد من المديريات في الجمهورية.

- ما التفاصيل الخاصة بعقود المعلمين المؤقتة التي أعلنت عنها الوزارة هذا الأسبوع؟

المقصود هو فتح باب التقديم للمعلمين بنظام المكافأة المؤقتة في وظيفة مؤقتة عن طريق التعاقد المؤقت للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018 – 2019.

- ما شروط التقدم للراغبين فى التعاقد المؤقت بمكافأة مؤقتة للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي الحالى؟

أبرز الشروط هي: أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل تربوي مناسب أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى دبلوم تربوي للوظيفة المؤقتة التي يتقدم إليها، وأن يكون من غير شاغلي الوظائف الحكومية سواء بالتعيين أو التعاقد.

- هل ما سبق يمثل كل الشروط الواجب توافرها فى التعاقدات المؤقتة؟

لا، فيشترط كذلك ألا يكون المتقدم قريبًا لأي من شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشراقية في المديرية والإدارة التعليمية، وذلك حتى درجة القرابة الثانية نسبًا ومصاهرة.

- لماذا؟

التزاما بأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للعقود المؤقتة وضمانًا للشفافية ومنعًا للوساطة والمحسوبية والوساطات.

- هل هناك شروط أخرى؟

نعم! يجب أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة، كما يجب ألا يكون قد حُكِم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

- هل هذه هي كل الشروط؟

نعم، يبقى فقط اجتياز الاختبار التخصصي والمقابلة الشخصية.

- ماهي المستندات المطلوبة؟

يمكن الاطلاع على كافة المستندات وذلك من خلال الرابط التالي:

tempcontract.emis.gov.eg

- هل يتوجب على المتقدم أن يذهب بنفسه إلى مقر الوزارة في القاهرة؟

لا، يتم التقدم للإعلان إلكترونيًا عن طريق الرابط المذكور أعلى.

- ما الأعداد الكلية المطلوبة؟

قامت كل مديرية بتحديد العدد المطلوب لديها لسد العجز الموجود في مدارسها بحسب التخصصات المطلوبة ويتم الإعلان عن ذلك.

- ما الغرض من التعاقدات المؤقتة في الفصل الدراسي الثاني؟

الغرض هو سد العجز في كل مدرسة في كل مدينة وقرية قريبة أو بعيدة، وحتى يحظى كل طالب وطالبة في مصر بحقه في التعليم بأفضل صورة ممكنة في حدود الإمكانات المتاحة.