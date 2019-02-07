سفر وعودة 1516 مصريا وليبيا و 366 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1516 مصريا وليبيا و366 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر ، مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 806 إلى اجانب الليبي، بينهم 265مصريا و595 ليبيا ، كما تم إنهاء إجراءات وصول 710 بينهم 634 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 76 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 182 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 184 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.