video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 08:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سفر وعودة 1516 مصريا وليبيا و 366 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الخميس، 07 فبراير 2019 07:58 م
سفر وعودة 1516 مصريا وليبيا و 366 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم البرى
مطروح - حسن مشالى
إضافة تعليق

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1516 مصريا وليبيا و366 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر ، مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 806 إلى اجانب الليبي، بينهم  265مصريا و595 ليبيا ، كما تم إنهاء إجراءات وصول 710 بينهم 634 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 76 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر  182 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 184 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفر وعودة 1053 مصريا وليبيا و293 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

سفر وعودة 1045 مصريا وليبيا و 468 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

سفر وعودة 1153 مصريا وليبيا و230 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

محافظة مطروح

مطروح

منفذ السلوم

ليبيا

اخبار مطروح

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا

التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا

هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر

هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر

شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها

شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة