رئيس الحزب الليبرالى فى السويد يعلن اعتزامه التنحى فى نوفمبر المقبل

ستوكهولم أ ش أ

أعلن رئيس الحزب الليبرالى فى السويد يان بيوركلوند، الأربعاء، اعتزامه التنحى من منصبه فى شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد أقل من شهر على دعمه لرئيس الحزب الاجتماعى الديمقراطى (يسار الوسط) ستيفان لوفين كرئيس للوزراء.

ونقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية، عن بيوركلوند قوله إنه لن يعيد الترشح حينما تنتهى فترته الحالية إلا أنه أكد استمرار الصفقة المنعقدة التى بموجبها يدعم لوفين كما هي.

وقال بيوركلوند "إن الحزب يدعم اتفاقية يناير،هناك انتقادًا من بعض الناس، إلا أنه فى الوقت نفسه هناك دعم واسع داخل الحزب".