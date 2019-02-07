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تراجع بورصة السعودية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 07 فبراير 2019 02:41 م
تراجع بورصة السعودية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% خاسراً عدد 20.49 نقطة ليغلق عند مستوى 8612.84 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 4.57% رابحا عدد 146.21 نقطة ليغلق عند مستوى 3347.68 نقطة.
   
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 101 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 52 شركة، فيما تراجعت 123 شركة. 
  
وتراجع 18 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 2.08%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.63%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.58%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.98%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.90%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.70%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.21%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.19%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.06%.
 
 
جاء سهم أنابيب السعودية على رأس القائمة الخضراء بنسبة 4.55%، تلاه سهم المملكة بنسبة 3.61%، ثم سهم وفرة بنسبة 3.59%، فيما تصدر سهم أسيج القائمة الحمراء بنسبة 3.78%، تلاه سهم بترو رابغ بنسبة 3.52%، ثم سهم الجوف بنسبة 2.72%، وتصدر سهم الإنماء قائمة الأكثر نشاطاً بحجم تداول 7.3 مليون ورقة مالية منفذة.
 

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