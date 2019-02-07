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انعقاد اجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا 14 فبراير فى سوتشى

الخميس، 07 فبراير 2019 04:40 م
انعقاد اجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا 14 فبراير فى سوتشى المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ
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قالت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم /الخميس/، إن اجتماع وزراء خارجية روسيا، وإيران، وتركيا سيعقد يوم 14فبراير فى (سوتشى) على هامش قمة زعماء الدول الثلاث.
وأضافت زاخاروفا - خلال مؤتمر صحفى أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "كما هو معلوم، ستعقد يوم 14 فبراير، القمة الرابعة بصيغة أستانا، وسيدخل فى قوام الوفد الروسى وزير الخارجية، ومن غير المستبعد فى هذا الصدد إجراء مباحثات لوزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا على هامش هذا الاجتماع".


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ماريا زاخاروفا

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