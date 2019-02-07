اليوم.. محافظ القاهرة يوزع دراجات بخارية على المعاقين وأجهزة للعرائس

كتب سيد الخلفاوى

يشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حفل توزيع دراجات بخارية مجهزة لذوى الإعاقة، اليوم الخميس، والذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيع دفعة جديدة من الدراجات البخارية المجهزة لمتحدي الإعاقة، بحديقة الأزهر.

كما سيوزع المحافظ مجموعة من الأجهزة الكهربائية للعرائس لغير القادرين وذلك بحضور محمد السيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة والدكتور عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد القومى للجمعيات الأهلية بالقاهرة وعدد من قيادات المحافظة.

ويأتى الحفل بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية في إطار حرص المحافظة على مساعدة المواطنين من ذوي الإعاقة للانتقال إلى مقر عملهم، وضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسى على مستوى الجمهورية .



