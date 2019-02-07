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البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع CIB.. وارتفاع المصرية وايديتا

الخميس، 07 فبراير 2019 06:08 م
البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع CIB.. وارتفاع المصرية وايديتا البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.
  
وتراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولى إلى 9.640 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع المصرية للاتصالات إلى 168.271 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 11.364 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين إلى 3.569 مليون شهادة، جى بى أوتو إلى 293.172 مليون شهادة.
 
واستقر رصيد شهادات إيداع شركات بالم هيلز للتعمير عند 678.830 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 74.589 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس عند 176.113 مليون شهادة.
 
 
كما استقر رصيد شهادات إيداع عامر جروب عند 301.140 مليون شهادة، والإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.047 مليون شهادة، ومدينة نصر للإسكان والتعمير عند 386.725 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، حديد عز 129.481 مليون شهادة، والصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة.
 

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اخبار الاقتصاد

شهادات ايداع

المصرية للاتصالات

ايديتا للصناعات الغذائية

البنك التجارى الدولى




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