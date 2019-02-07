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الإمام الأكبر يبحث مع وزيرة التضامن الاجتماعى سبل التعاون المشترك

الخميس، 07 فبراير 2019 02:13 م
الإمام الأكبر يبحث مع وزيرة التضامن الاجتماعى سبل التعاون المشترك فضيلة الإمام الأكبر يستقبل وزيرة التضامن
كتب أسامة عبد الحميد
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، لبحث سبل التعاون المشترك.

قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر يحمل على عاتقه مسؤولية اجتماعية تجاه مختلف فئات الشعب المصري، وخاصة الفقراء والمحتاجين والأطفال والنساء، وهو مهتم بتقديم يد العون سواء المادى والصحىى من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري، ومستشفيات الأزهر الجامعية، أو التوعوى من خلال مختلف آلياته ووسائله الدعوية.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لجهود وزارة التضامن وتعاونها المستمر مع الأزهر الشريف فى خدمة المجتمع المصري، مشددًا على ضرورة دعم ورعاية الأطفال الذين يعيشون بلا مأوى، وحمايتهم من الاستغلال والعنف والانحراف، ورفع درجة الوعى لدى المجتمع المصرى بحقوق المرأة والطفل.

من جانبها، أشادت وزيرة التضامن بدور فضيلة الإمام الأكبر في مجال رعاية الأطفال الذين يعيشون بلا مأوى، وقدمت لفضيلته عرضًا بنتائج التعاون بين الأزهر الشريف و وزارة التضامن فى العديد من القضايا الاجتماعية.

فضيلة الإمام الأكبر يستقبل وزيرة التضامن (1)
فضيلة الإمام الأكبر يستقبل وزيرة التضامن (1)

 

فضيلة الإمام الأكبر يستقبل وزيرة التضامن (2)
فضيلة الإمام الأكبر يستقبل وزيرة التضامن (2)

 

 

 


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وزيرة التضامن

الشعب المصرى




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