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الإحصاء: 1.9% ارتفاع قيمة الصادرات فى نوفمبر 2018

الخميس، 07 فبراير 2019 10:49 ص
الإحصاء: 1.9% ارتفاع قيمة الصادرات فى نوفمبر 2018 خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء
كتبت - هبة حسام
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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى خلال شهر نوفمبر 2018 مسجلا 3.78 مليار دولار، مقابل 3.47 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى، بنسبة زيادة قدرها 8.8%.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 1.9% حيـث بلغـت 2.33 مليار دولار خـلال شهر نوفمبر  2018، مقابل 2.29 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وهو ما يرجع إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (البترول الخام  بنسبة 16.8%، ملابس جاهزة بنسبة 16.5%، أسمدة بنسبة 19.0%).

 بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2018، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها (عجائن ومحضرات غذائية متنوعة  بنسبة 12.3%، منتجات ألبان بنسبة 6.8%، فواكه طازجة بنسبة 40.7%، أثاث بنسبة 22.9 %).

وعلى الجانب الآخر ارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 6.1% مسجلة  6.11 مليار دولار خـلال شهر نوفمبر 2018، مقابل 5.76 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (مواد أولية من حديد أو صلب بنسبــة 8.2%،  سيارات ركوب  بنسبة 31.6%، قمح بنسبة 65.7%، لدائن بأشكالها الاولية "بلاستيك" بنسبة 12.5%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (خشب ومصنوعاته بنسبــة 11.3%، ذرة بنسبة 15.8%، منتجات البترول بنسبة 61.2%، زيوت مكررة بنسبة 45.2%).


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