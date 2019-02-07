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إغلاق طريقى "سرابيط- رأس سدر" و "سانت كاترين- فيران" بسبب السيول

الخميس، 07 فبراير 2019 04:43 ص
إغلاق طريقى "سرابيط- رأس سدر" و "سانت كاترين- فيران" بسبب السيول سيول أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أغلقت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارة مرور جنوب سيناء طريق المنطقة الجبلية لمدخل سرابيط من مدينة رأس سدر - مدينة أبو رديس بسبب وجود سيول بارتفاع 10 سم، مصحوبا بالرمال قاطعة للطريق و تم الغلق لحين تحسن اﻷحوال الجوية وسط انتشار الخدمات لملاحظة حركة المرور منعا للحوادث.

 
و تم إغلاق طريق سانت كاترين حتى مفارق فيران بطول 85 كيلو متر لوجود السيول و تراكم مياه اﻷمطار و سقوط أحجار بالطريق لحين تحسن اﻷحوال الجوية، و تهيب إدارة المرور بسائقى السيارات الالتزام بقرار الغلق و إتباع تعاليمات رجال المرور.
 
 

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