إغلاق طريقى "سرابيط- رأس سدر" و "سانت كاترين- فيران" بسبب السيول

كتب عبد الرحمن سيد

أغلقت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارة مرور جنوب سيناء طريق المنطقة الجبلية لمدخل سرابيط من مدينة رأس سدر - مدينة أبو رديس بسبب وجود سيول بارتفاع 10 سم، مصحوبا بالرمال قاطعة للطريق و تم الغلق لحين تحسن اﻷحوال الجوية وسط انتشار الخدمات لملاحظة حركة المرور منعا للحوادث.

و تم إغلاق طريق سانت كاترين حتى مفارق فيران بطول 85 كيلو متر لوجود السيول و تراكم مياه اﻷمطار و سقوط أحجار بالطريق لحين تحسن اﻷحوال الجوية، و تهيب إدارة المرور بسائقى السيارات الالتزام بقرار الغلق و إتباع تعاليمات رجال المرور.