وزير البترول: إنتاج حقل ظهر يتجاوز 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميا فى 2019

(أ ش أ)

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الالتزام بخطط وبرامج العمل والتوقيتات الزمنية المحددة لاستكمال باقى مراحل مشروع تنمية حقل "ظهر" العملاق والمستهدف منها إضافة نحو مليار قدم مكعب غاز يومياً إلى الإنتاج الحالى للحقل لتصل معدلات الإنتاج القصوى منه إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً خلال عام 2019.

وقال الملا، خلال رئاسته اجتماع الجمعية العامة لشركة "بتروشروق" لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى الجديد 2019/2020، فى بيان اليوم الأربعاء، أن ما تحقق من إنجاز خلال العام الماضى فى مشروع تنمية حقل ظهر يُعد علامة بارزة فى تاريخ صناعة الغاز المصرية بل والعالمية لما شهده من تحقيق أرقام قياسية شهد بها الجميع مقارنة باكتشافات الغاز الكبرى المماثلة وذلك نتيجة الدعم المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسى والتعاون والتنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب والدور المهم لشركات البترول المصرية المنفذة للمشروع.

وأشار أن انتاج حقل ظهر من الغاز خلال العام الماضى كان له بالغ الأثر فى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز وكان نتيجة ذلك الإعلان عن توقف مصر عن استيراد الغاز المسال وهو ما حقق وفراً من النقد الأجنبى، موضحاً أن غاز حقل ظهر بعد ضخه فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية المنتشرة فى ربوع مصر أصبح الآن فى كل منزل مصرى يصل إليه الغاز.

ومن جانبه، أوضح المهندس عاطف حسن رئيس شركة "بتروبل" أن الشركة نجحت خلال العام المالى 2018/2019، فى زيادة انتاج حقل ظهر ليصل إلى 2 مليار قدم مكعب غاز يومياً فى سبتمبر 2018، وتم عمل دراسات للاستغلال الأمثل لمحطات المعالجة للوصول إلى أقصى انتاج ممكن ما أسهم فى إضافة أكثر من 100 مليون قدم مكعب ليتخطى الإنتاج الحالى للحقل 2.1 مليار قدم مكعب يومياً قبل الموعد المخطط بحوالى عام كامل.

وأكد حرص الشركة على تحفيز الاستثمار فى المشروع حيث بلغت الموازنة الفعلية بأعمال التنمية نحو 2ر3 مليار دولار بزيادة نسبتها 24% على المخطط وذلك للإسراع بوضع باقى مراحل المشروع على الإنتاج، حيث نجحت الشركة فى وضع وحدة المعالجة الرابعة بالمحطة البرية على خريطة الإنتاج فى يوليو الماضى وكذلك خط إنتاج بحرى بقطر 30 بوصة فى أغسطس الماضى والانتهاء من حفر 10 آبار ووضعها على الإنتاج حتى الآن.

وأضاف أن الشركة وضعت خطة استثمارية خلال موازنة العام المالى 2019/2020 تبلغ 2ر1 مليار دولار للاستمرار فى تكثيف الأنشطة التنموية بمنطقة ظهر ووضع خطة طموح تهدف لإنتاج حوالى مليار قدم مكعب غاز بالإضافة إلى 8ر1 مليون برميل متكثفات ليصل الإنتاج الكلى بعد اكتمال مراحل المشروع إلى أكثر من 3 مليار قدم مكعب غاز يومياً.

وفى نهاية أعمال الجمعية أعلن رئيس شركة "بتروبل" عن تحقيق الشركة حالياً أرقاماً قياسية فى اجمالى انتاج الشركة حيث وصل إلى 752 ألف برميل زيت مكافئ يومياً يتضمن نحو3.6 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز (شاملاً إنتاج حقل ظهر).