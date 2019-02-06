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مصر ترحب بالتوقيع على اتفاق للسلام والمصالحة فى أفريقيا الوسطى

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:45 ص
مصر ترحب بالتوقيع على اتفاق للسلام والمصالحة فى أفريقيا الوسطى وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
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أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق للسلام والمصالحة فى أفريقيا الوسطى بين الحكومة و14 مجموعة مسلحة فى نهاية المفاوضات التى استضافتها العاصمة السودانية الخرطوم.

 

وأكدت مصر على دعمها الكامل لتنفيذ الاتفاق من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار فى دولة أفريقيا الوسطى الشقيقة، وبما يتسق مع تنفيذ المبادرة الأفريقية الخاصة بإسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020، وهو ما سوف تحرص مصر على متابعته خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في عام 2019. كما أشادت مصر بالجهود الدءوبة لدولة السودان الشقيقة في التوصل إلى الاتفاق وإنهاء معاناة شعب أفريقيا الوسطى الشقيق.

 
 
 
 

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