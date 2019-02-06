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مصرع رب أسرة أثناء الدفاع عن والدته فى مشاجرة مع جيرانه بالدقهلية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 12:03 ص
مصرع رب أسرة أثناء الدفاع عن والدته فى مشاجرة مع جيرانه بالدقهلية جثة - صورة أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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لقى شاب مصرعه على يد ثلاثة أشقاء بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر بسبب خلافات بينهم.

 

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنزلة، من مستشفى منية، بوصول محمد عبد المقصود.ص 33 سنة جثة هامدة، نتيجة تلقى طعنات نافذة بالجسم.

 

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المجنى عليه متزوج ولديه ثلاثة أطفال ونشبت مشادة مع ثلاثة من جيرانه بسبب خلافات قديمة، فتطورت المشادة إلى اشتباكات وانهال الثلاثة عليه طعنًا بالسكين حتى سقط قتيلاً، كما كشفت التحريات إلى قيام الجيران بالاعتداء على والدة المجنى عليه من قبل، ونشبت المشاجرة نتيجة قيام المتهمين الثلاثة بالاعتداء بالضرب على أم المجنى عليه .

 

وكانت خلافات قد وقعت بين أم المجنى عليه وجيرانها الثلاثة، فقام الجيران بالاعتداء بالضرب المبرح على أم المجنى عليه، الذى قام بالدفاع عنها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهمين وجارى عرضهم على النيابة العامة.


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