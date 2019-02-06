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محمد بن زايد يطلق "صندوق زايد العالمى للتعايش" دعما لجهود تعزيز الأخوة الإنسانية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:06 م
محمد بن زايد يطلق "صندوق زايد العالمى للتعايش" دعما لجهود تعزيز الأخوة الإنسانية محمد بن زايد وشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان
كتب هيثم سلامة
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أطلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، "صندوق زايد العالمى للتعايش" دعماً لجهود تعزيز ثقافة التعايش السلمى والأخوة الإنسانية بين شعوب العالم.

وأعلن الحساب الرسمى للشيخ محمد بن زايد، عبر تويتر، قائلاً:"محمد بن زايد يأمر بإطلاق "صندوق زايد العالمى للتعايش" دعماً لجهود تعزيز ثقافة التعايش السلمى والأخوة الإنسانية بين شعوب العالم".

الحساب الرسمى للشيخ محمد بن زايد
الحساب الرسمى للشيخ محمد بن زايد

يأتى ذلك بعد التوقيع على وثيقة الأخوة الإنسانية لكل من قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف فى أبوظبي خلال زيارتهما المشتركة لدولة الإمارات.

 

شهد الحفل الختامى للقاء العالمى للأخوة الإنسانية، التوقيع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان على وثيقة "الأخوة الإنسانية" التى تعد الوثيقة الأهم فى تاريخ العلاقة بين الأزهر الشريف والفاتيكان، وأحد أهم الوثائق فى تاريخ العلاقة بين الإسلام والمسيحية على الإطلاق، وذلك بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.

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وثيقة الأخوة الإنسانية

البابا فرنسيس

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صندوق زايد العالمى للتعايش

الأخوة الإنسانية




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