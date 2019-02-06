محافظ قنا يتلقى 47093 طلب تقنين أراضى خلال اجتماع المجلس التنفيذى

ووجه المحافظ مسئولي الوحدة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة والتثمين وتحرير العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة، كما أعطي تعليماته لمسئولي الوحدات المحلية بتكثيف حملات الازالة الفورية لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي املاك الدولة والاشغالات علي الطرق .



وأكد محافظ قنا، أنه فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء الخاصة بطلاء واجهات المنازل في المحافظات تفعيلا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تم توجيه تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بعقد اجتماعات تنسيقية بمشاركة الاهالي ومؤسسات المجتمع المدني للبدء فى دهان واجهات العمارات واجراءات تشجيع المواطنين لدهان العقارات المملوكة لهم بالألوان التى تتناسب مع البيئة المحلية، وذلك لاستعادة الشكل الجمالى والحضارى للمبانى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



كما أوصي التنفيذيين بالمتابعة الدورية وعمل تقارير إحصائية بمعدلات تنفيذ المبادرات القومية كـ"مبادرة 100 مليون صحة – حياة كريمة – نور حياة"، موجها بضرورة تكاتف كافة الجهود والتنسيق الجيد لتنفيذ تلك المبادرات بالمحافظة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

