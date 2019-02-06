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محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 85.9%

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:31 ص
محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 85.9% محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الإعدادية
الدقهلية ــ شريف الديب
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اعتمد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول والتي حضرها 99 ألفا و452 طالبا وطالبة، وتخلف عنها 1192 طالبا، وبلغت نسبة النجاح 85.9 %.

كما اعتمد محافظ الدقهلية نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية والتي تقدم لها 3761 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 86% .

وقدم شاروبيم التهنئة للطلاب الناجحين قائلاً: إن اجتياز هذه المرحلة من الدراسة يعد استعدادا لمراحل دراسية أخرى، والتقيت عددا كبيرا من الطلاب أثناء أدائهم الامتحانات وكان أغلبهم راضون عن مستواها ولم يجدوا صعوبة في الأسئلة بدليل النسبة التي حققت نجاحاً فيها.

وكان علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية قد عرض صباح اليوم على محافظ الدقهلية نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول والتي اعتمدها الدكتور كمال شاروبيم علي الفور، وسيتم إعلانها فورا علي موقعي الوزارة ومديرية التربية والتعليم بالدقهلية .

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