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فيديو وصور.. استمرار ظهور السحب الكثيفة بسماء البحر الاحمر

الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:13 ص
فيديو وصور.. استمرار ظهور السحب الكثيفة بسماء البحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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شهدت سماء مدن محافظة البحر الأحمر، وخاصة المدن الشمالية، ظهور مكثف للسحب ونشط للرياح، مع عدم سقوط امطار. 
 
وكانت مدينتي الغردقة وغارب، قد شهدت مساء أمس وحتي بداية الساعات الأولي من صباح اليوم، سقوط امطار خفيفة ومتفرقه علي الانحاء، غزيرة بالمناطق الجبلية، وخاصة بطريق الشيخ فضل - غارب.
 
من جانبها، أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن رفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط سيول بالمحافظة، والتأهب لمواجهتها على كافة الأصعدة.
 
وأكد البيان، على أن محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، كلف شركة المياه بتنفيذ تجربة على جميع المطابق للتأكد من عدم وجود اى معوقات، ومراجعة كثافات المياه، وتبادل العمل بسيارات سحب المياه عند زيادة كميات المياه، وتزويدها بماكينات إضاءة، موجها رؤساء المدن بتوفير أماكن مجهزة لاستضافة العالقين بالطرق، وتقديم كافة الخدمات لهم بالمجان.
 
 
 
جانب من السحب (1)
 

 

جانب من السحب (2)
 

 

جانب من السحب (3)
 

 

جانب من السحب (4)
 

 

 


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